***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 10:23
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881891
BIST
10:341.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:347,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:349,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:34483,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 483,66
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:34
|EUYO
|3,41
|1.205.282
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.236.521
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.165.035
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.595.970
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.523.471
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|408.200
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|2.037.379
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|247.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|466.140.093
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,12
|407.220.778
|% 1,96
|
|SISE
|6,82
|198.361.205
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,95
|191.816.159
|% 2,63
|
|TUPRS
|82,65
|175.743.687
|% -1,14
|
|ZOREN
|3,12
|407.220.778
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,95
|191.816.159
|% 2,63
|
|PETKM
|4,79
|466.140.093
|% -1,24
|
|AKENR
|2,70
|124.213.773
|% 3,45
|
|KRDMD
|3,73
|162.098.054
|% 0,54
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9177
|7,9211
|% 0,13
|
|Euro
|9,2997
|9,3078
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2564
|10,3079
|% -0,05
|
|Frank
|8,6265
|8,6785
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1031
|2,1136
|% 0,03
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,67
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,30
|