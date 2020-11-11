***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 10:13
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887903
BIST
12:241.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:248,0885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0675
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:249,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0975
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:24487,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,43
|Açılış
|: 487,30
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KLGYO
|2,69
|57.392.440
|% 32,30
|
|ALCAR
|169,40
|52.569.342
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.575.992
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.959.557
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,82
|24.610.954
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,93
|1.477.988.304
|% 5,36
|
|GARAN
|7,86
|1.236.414.872
|% 1,29
|
|THYAO
|11,36
|1.191.018.066
|% -1,22
|
|ASELS
|18,59
|779.986.576
|% 3,11
|
|TCELL
|15,64
|776.035.621
|% 1,69
|
|KRDMD
|3,93
|1.477.988.304
|% 5,36
|
|GARAN
|7,86
|1.236.414.872
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|402.174.790
|% 2,35
|
|ODAS
|3,70
|479.012.946
|% 0,82
|
|PETKM
|4,57
|583.613.612
|% 1,33
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0801
|8,0885
|% -0,83
|
|Euro
|9,5277
|9,5368
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,7034
|10,7570
|% -0,63
|
|Frank
|8,7736
|8,8265
|% -1,10
|
|Riyal
|2,1467
|2,1575
|% -0,96
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,85
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|-45,00
|
|Tam
|3.231
|3.315
|-48,82
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-23,62
|
|Çeyrek
|783
|802
|-11,80
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|1,05
|