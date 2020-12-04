***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 10:03
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891329
BIST
11:211.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:217,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:219,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:21461,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,51
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:21
|RYGYO
|6,71
|28.096.387
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|31.139.163
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|27.941.566
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,48
|4.641.871
|% -6,86
|
|KENT
|450,00
|3.770.645
|% -6,05
|
|TSKB
|1,98
|790.437.210
|% -3,88
|
|GARAN
|9,14
|421.057.314
|% -0,65
|
|SISE
|6,98
|306.997.984
|% -0,14
|
|SELEC
|17,97
|283.484.076
|% 7,80
|
|TKNSA
|16,82
|266.795.619
|% 4,28
|
|TSKB
|1,98
|790.437.210
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|144.506.716
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|202.321.306
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|87.865.615
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,64
|173.679.300
|% -0,38
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7984
|7,8025
|% 0,40
|
|Euro
|9,4886
|9,4966
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4712
|10,5237
|% 0,45
|
|Frank
|8,7257
|8,7783
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% 0,36
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|
Seans Raporu
11:21
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