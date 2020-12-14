***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 16:28
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893032
BIST
17:461.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,26
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:467,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:469,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:46463,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:46
|VERTU
|10,67
|28.301.496
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.892.684
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.892.684
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.392.140
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.207.393.193
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.109.528.848
|% 1,38
|
|GARAN
|9,70
|2.082.041.791
|% 1,78
|
|THYAO
|12,60
|1.885.107.654
|% 1,53
|
|KRVGD
|15,99
|1.682.853.451
|% 0,50
|
|PETKM
|4,86
|2.207.393.193
|% 1,46
|
|ODAS
|3,94
|1.413.019.493
|% 7,95
|
|YKBNK
|3,09
|941.341.660
|% 3,00
|
|KRDMD
|5,42
|1.571.998.152
|% 1,69
|
|SISE
|7,33
|2.109.528.848
|% 1,38
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8422
|7,8507
|% 0,11
|
|Euro
|9,5412
|9,5504
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4642
|10,5166
|% 1,19
|
|Frank
|8,8223
|8,8754
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0857
|2,0962
|% 0,06
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-5,16
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,25
|
Seans Raporu
17:46
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