***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 15:58
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897734
BIST
16:091.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
16:097,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3448
En Düşük
7,2382
16:099,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
16:09451,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 451,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.530.819
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.436.768
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|27.761.342
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|BANVT
|44,44
|2.852.529
|% -6,91
|
|EKGYO
|2,59
|3.429.066.233
|% 9,28
|
|GARAN
|10,49
|1.189.439.311
|% 0,77
|
|ASELS
|18,92
|1.032.351.377
|% 1,23
|
|GUBRF
|71,15
|948.083.063
|% 2,74
|
|AKBNK
|7,49
|861.802.657
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,59
|3.429.066.233
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|518.626.734
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|476.393.353
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|507.809.926
|% 3,89
|
|DOHOL
|3,39
|793.127.856
|% 4,63
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3401
|7,3439
|% 0,52
|
|Euro
|9,0173
|9,0257
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,9455
|9,9954
|% 0,31
|
|Frank
|8,2697
|8,3195
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9486
|1,9583
|% 0,33
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-0,64
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.977
|3.052
|-41,17
|
|Yarım
|1.439
|1.476
|-19,92
|
|Çeyrek
|722
|738
|-9,95
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|0,01
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:14OTKAR
Yüzde 9.14 oranında artışla 427.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 415 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 03 artarak (% 0.61 ) 1, 668
-
16:12XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 25, 278.00 milyon TL de
-
16:12MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 156 adet işlem
-
16:11AKENR
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 391, 318 adet işlem