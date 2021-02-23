***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:31
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911610
BIST
10:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:377,0136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:378,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:37409,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,83
|Açılış
|: 409,06
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KRGYO
|7,71
|25.089.833
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.645.928
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|TKNSA
|18,09
|70.034.266
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|460.021.584
|% -9,97
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|SASA
|36,32
|460.021.584
|% -9,97
|
|KOZAL
|139,30
|300.755.990
|% 0,58
|
|KARSN
|5,51
|273.794.008
|% -1,25
|
|THYAO
|12,66
|228.660.504
|% 0,16
|
|GARAN
|9,34
|220.491.639
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,06
|53.332.203
|% -2,75
|
|KARSN
|5,51
|273.794.008
|% -1,25
|
|ODAS
|4,09
|150.170.493
|% -0,73
|
|VAKBN
|4,56
|144.777.906
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,45
|74.273.872
|% 0,82
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0095
|7,0136
|% -0,11
|
|Euro
|8,5385
|8,5448
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,8695
|9,9190
|% 0,32
|
|Frank
|7,8212
|7,8683
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8701
|1,8795
|% 0,24
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,44
|
|Altın Gr.
|409
|409
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,86
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, DOHOL, SAHOL
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TUPRS
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 64 artarak (% 0.27 ) 1, 344
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, YAPRK, MERIT, KSTUR, TACTR, KRGYO
-
10:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKNSA, RODRG, SASA, ATSYH