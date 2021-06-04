***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 10:00
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940023
BIST
11:211.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:218,6990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:2110,5448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:21523,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 523,33
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:21
|FRIGO
|23,00
|19.082.958
|% 8,90
|
|BOBET
|4,18
|221.876.924
|% 8,57
|
|EPLAS
|32,64
|8.091.758
|% 7,51
|
|ICBCT
|5,26
|3.216.772
|% 6,26
|
|MTRKS
|36,10
|18.660.202
|% 5,74
|
|KARSN
|3,91
|247.679.450
|% -7,13
|
|TKURU
|219,60
|2.773.887
|% -6,95
|
|PKENT
|2.800,00
|2.336.847
|% -6,35
|
|CANTE
|7,53
|24.976.526
|% -5,76
|
|RYSAS
|3,86
|11.157.716
|% -3,98
|
|THYAO
|13,92
|266.352.119
|% -0,50
|
|GARAN
|8,04
|255.641.276
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|247.679.450
|% -7,13
|
|SISE
|8,11
|245.016.314
|% 1,00
|
|BOBET
|4,18
|221.876.924
|% 8,57
|
|KARSN
|3,91
|247.679.450
|% -7,13
|
|BOBET
|4,18
|221.876.924
|% 8,57
|
|GARAN
|8,04
|255.641.276
|% 0,00
|
|SISE
|8,11
|245.016.314
|% 1,00
|
|PETKM
|6,38
|181.948.385
|% 0,95
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6969
|8,6990
|% -0,04
|
|Euro
|10,5377
|10,5448
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,2521
|12,3136
|% 0,11
|
|Frank
|9,5764
|9,6341
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3141
|2,3257
|% 0,02
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,05
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|0,29
|