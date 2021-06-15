***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 15:05
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942377
BIST
15:191.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,31
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:198,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0769
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:1910,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1800
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3900
En Düşük
10,3350
15:19513,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 5,05
|Açılış
|: 513,25
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:19
|MRSHL
|277,20
|4.844.206
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.031.280
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.214.061
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.537.726
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.446.732
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|989.239.857
|% 2,75
|
|THYAO
|14,52
|855.717.516
|% -0,68
|
|KRDMD
|7,48
|621.858.798
|% -2,09
|
|GARAN
|8,37
|607.031.835
|% 0,12
|
|KOZAL
|124,10
|415.343.179
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|989.239.857
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|305.908.475
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,82
|369.104.294
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,25
|112.973.668
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,48
|621.858.798
|% -2,09
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5442
|8,5461
|% 0,91
|
|Euro
|10,3300
|10,3400
|% 1,77
|
|Sterlin
|11,9857
|12,0458
|% 0,63
|
|Frank
|2,2730
|2,2844
|% 0,95
|
|Riyal
|513,1520
|513,2510
|% 0,99
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,10
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.379
|3.466
|62,25
|
|Yarım
|1.633
|1.677
|30,11
|
|Çeyrek
|819
|838
|15,06
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 02 kaybederek (% -0.83 ) 1, 548
-
15:29XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 9, 526.00 milyon TL de
-
15:28YESIL
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 028 adet işlem
-
15:27SONME
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 518 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de