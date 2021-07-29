***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 10:00
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952479
BIST
11:591.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:598,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:5910,1263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:59498,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,69
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KTSKR
|20,02
|11.740.627
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.566.423
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.021.697
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.537.394
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,98
|57.108.266
|% 9,26
|
|MEGAP
|7,40
|61.340.779
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.340.779
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.593.837
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EUKYO
|6,99
|720.962
|% -3,05
|
|GARAN
|8,24
|412.001.978
|% 0,49
|
|THYAO
|12,77
|309.084.266
|% 1,67
|
|KRDMD
|7,67
|300.246.621
|% 1,86
|
|EREGL
|19,38
|233.802.031
|% 3,47
|
|KARSN
|4,11
|205.622.185
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,28
|130.869.399
|% 0,88
|
|GARAN
|8,24
|412.001.978
|% 0,49
|
|KARSN
|4,11
|205.622.185
|% 0,98
|
|KRDMD
|7,67
|300.246.621
|% 1,86
|
|PETKM
|5,64
|196.136.803
|% 0,36
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5090
|8,5134
|% -0,41
|
|Euro
|10,1183
|10,1241
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8438
|11,9032
|% -0,06
|
|Frank
|9,3328
|9,3890
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2625
|2,2738
|% -0,45
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|13,30
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
Seans Raporu
11:58
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