***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:04
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979174
BIST
12:091.757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:0912,1763
En Yüksek
|Değişim
|: 6,75%
|| 0,7701
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:0913,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 7,08%
|| 0,9083
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:09705,65
En Yüksek
|Değişim
|: 6,54%
|| 43,31
|Açılış
|: 705,65
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:07
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|TETMT
|253,40
|2.279.586
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|5.487.838
|% 9,95
|
|DOBUR
|218,70
|3.156.497
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,32
|542.422.212
|% -9,94
|
|KZBGY
|32,70
|17.497.770
|% -9,77
|
|ADESE
|0,97
|83.087.489
|% -9,35
|
|MERCN
|10,23
|47.670.156
|% -8,00
|
|AVOD
|5,10
|31.301.495
|% -7,94
|
|KRDMD
|8,60
|1.721.600.358
|% 3,37
|
|SISE
|11,62
|1.632.980.455
|% 3,66
|
|GARAN
|11,83
|1.240.865.283
|% -0,92
|
|EREGL
|22,64
|1.074.316.054
|% 5,01
|
|ASELS
|18,93
|642.236.944
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,60
|1.721.600.358
|% 3,37
|
|YKBNK
|3,46
|606.774.764
|% -2,26
|
|ODAS
|1,56
|263.498.828
|% -4,88
|
|SISE
|11,62
|1.632.980.455
|% 3,66
|
|GARAN
|11,83
|1.240.865.283
|% -0,92
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1564
|12,1797
|% 6,78
|
|Euro
|13,7061
|13,7315
|% 7,09
|
|Sterlin
|16,2625
|16,3440
|% 6,78
|
|Frank
|13,0345
|13,1130
|% 7,04
|
|Riyal
|3,2381
|3,2544
|% 6,82
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,10
|
|Altın Gr.
|704
|705
|42,16
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.641
|4.774
|327,88
|
|Yarım
|2.243
|2.309
|158,60
|
|Çeyrek
|1.125
|1.155
|79,30
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,37
|9,39
|0,52
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|-0,88
|