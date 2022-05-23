***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:13
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031731
BIST
15:002.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -16,74
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:0015,8267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0461
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:0016,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0767
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:00946,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,72
|Açılış
|: 945,62
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:58
|IMASM
|51,55
|7.175.611
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.331.860
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.472.194
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,18
|22.631.205
|% -8,70
|
|POLTK
|642,20
|27.613.043
|% -8,65
|
|ORCAY
|18,40
|106.328.756
|% -6,65
|
|OZRDN
|9,41
|1.503.038
|% -5,90
|
|THYAO
|42,80
|2.353.160.643
|% -0,14
|
|ASELS
|23,34
|1.598.755.014
|% 2,46
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,10
|1.291.443.136
|% -1,65
|
|SAHOL
|19,52
|1.032.774.079
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,25
|420.733.753
|% 4,17
|
|METRO
|1,24
|279.207.370
|% 3,33
|
|KARSN
|5,82
|983.165.055
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,33
|700.136.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|380.101.511
|% -2,28
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8213
|15,8312
|% -0,26
|
|Euro
|16,8655
|16,8839
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,8000
|19,8993
|% 0,17
|
|Frank
|16,2596
|16,3575
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1956
|4,2167
|% -0,55
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.263
|6.421
|9,08
|
|Yarım
|3.027
|3.106
|4,39
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,89
|
Seans Raporu
14:58
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15:13GSDHO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 911, 325 adet işlem
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15:10TIRE
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15:09XU100
Endeks 2, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 21, 998.00 milyon TL de