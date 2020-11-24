***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 17:33
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889788
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
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|Önceki Kapanış
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1.334
En Düşük
1.309
18:058,0300
En Yüksek
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|: 1,81%
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|Açılış
|: 7,9800
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|Önceki Kapanış
|: 7,9500
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8,0502
En Düşük
7,8445
18:059,5382
En Yüksek
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472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
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|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
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|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
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|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
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|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
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|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
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|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0212
|8,0281
|% 1,79
|
|Euro
|9,5219
|9,5347
|% 2,11
|
|Sterlin
|10,6836
|10,7372
|% 2,01
|
|Frank
|8,7654
|8,8182
|% 1,85
|
|Riyal
|2,1347
|2,1454
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-32,79
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
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|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,00
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|B. Petrol
|47,73
|47,73
|1,69
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