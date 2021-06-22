***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 15:23
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943561
BIST
17:101.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:108,6703
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0997
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:1010,3301
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1270
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:10496,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,38
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler17:10
|VAKFN
|10,57
|164.379.112
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.957.389
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.777
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.730.695
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.484.236
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|983.910.780
|% -9,89
|
|AYCES
|72,05
|3.646.180
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,41
|189.839.431
|% -6,42
|
|METUR
|6,11
|28.892.161
|% -4,38
|
|THYAO
|14,86
|1.407.696.288
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|983.910.780
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|781.742.830
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,15
|489.199.223
|% 0,94
|
|BERA
|15,53
|488.824.732
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,15
|489.199.223
|% 0,94
|
|BOBET
|5,65
|983.910.780
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.180.148
|% 1,39
|
|THYAO
|14,86
|1.407.696.288
|% 1,85
|
|GARAN
|8,32
|781.742.830
|% 1,59
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6687
|8,6703
|% -1,14
|
|Euro
|10,3233
|10,3301
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0346
|12,0950
|% -1,22
|
|Frank
|9,4040
|9,4606
|% -1,17
|
|Riyal
|2,3091
|2,3206
|% -0,96
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,01
|
Seans Raporu
17:10
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17:24
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