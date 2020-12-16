***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
16.12.2020 15:30
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893431
BIST
16:451.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.397
16:457,8167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:459,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5473
En Düşük
9,4474
16:45466,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:43
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.129.026
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.673.188
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|57.491.705
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|EKIZ
|7,35
|302.074
|% -8,13
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|PGSUS
|66,30
|945.789.623
|% 4,99
|
|KLGYO
|2,67
|580.862.107
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,09
|449.511.203
|% -0,48
|
|RTALB
|35,74
|385.569.089
|% 7,91
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|KLGYO
|2,67
|580.862.107
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,09
|449.511.203
|% -0,48
|
|IHLGM
|1,28
|84.155.481
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,48
|212.786.964
|% 3,57
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8252
|7,8290
|% -0,09
|
|Euro
|9,5426
|9,5493
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,5371
|10,5899
|% 0,29
|
|Frank
|8,7980
|8,8510
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% -0,29
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,35
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-13,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-6,56
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,08
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:54IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 000 adet işlem
-
16:53RTALB
Yüzde 8.33 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 284, 934 adet işlem
-
16:52OSTIM
Yüzde 4.12 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 133, 339 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 23, 989.00 milyon TL de
-
16:50HDFGS
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 599 adet işlem