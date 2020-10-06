***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2020 09:13
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878414
BIST
10:301.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:307,7599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:309,1419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:30475,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,80
|Açılış
|: 476,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:30
|YAPRK
|85,80
|1.428.570
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.550.150
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|286.622
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,62
|961.662
|% -8,64
|
|GARAN
|7,27
|407.628.262
|% 1,25
|
|SISE
|6,99
|353.066.232
|% -0,43
|
|ODAS
|3,04
|116.968.176
|% 0,66
|
|TURSG
|6,16
|108.153.653
|% 1,32
|
|ASELS
|18,76
|105.803.892
|% 0,32
|
|GARAN
|7,27
|407.628.262
|% 1,25
|
|SISE
|6,99
|353.066.232
|% -0,43
|
|ODAS
|3,04
|116.968.176
|% 0,66
|
|BSOKE
|2,17
|78.314.797
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,50
|105.199.305
|% 0,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7564
|7,7599
|% -0,06
|
|Euro
|9,1360
|9,1419
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0329
|10,0832
|% -0,17
|
|Frank
|8,4344
|8,4852
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0597
|2,0700
|% -0,20
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,52
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,19
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:41POLTK
Yüzde 7.21 oranında artışla 299.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 477 adet işlem
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SISE, KOZAL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, MGROS, GARAN
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 21 artarak (% 0.40 ) 1, 066
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, OZRDN, MMCAS, BALAT, SNKRN, DENCM, TACTR, EGCYO, YAYLA, MERKO