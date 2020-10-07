***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2020 15:56
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879137
BIST
16:571.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:577,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:579,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:57476,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,26
|Açılış
|: 476,08
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:57
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.915.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.458.811
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|SISE
|6,77
|873.793.233
|% -1,17
|
|ASELS
|18,60
|849.742.582
|% 0,32
|
|PETKM
|4,37
|644.466.252
|% 1,63
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|ZOREN
|2,75
|560.734.515
|% 3,38
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|324.149.617
|% 4,35
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8620
|7,8656
|% 0,87
|
|Euro
|9,2481
|9,2557
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,0893
|10,1399
|% 0,83
|
|Frank
|8,5356
|8,5870
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0875
|2,0980
|% 0,74
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,98
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,26
|
|Cumhuriyet
|3.155
|3.203
|-9,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|-10,96
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,30
|
|Çeyrek
|760
|778
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,21
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,88
|
Seans Raporu
16:57
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17:11
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