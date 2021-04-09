***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2021 09:14
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925962
BIST
12:021.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,04
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.409
12:028,1472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:029,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0240
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:02456,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,36
|Açılış
|: 456,89
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TUREX
|14,52
|185.769
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.743.589
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|364.230
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|127.931.373
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.240.138
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|9.175.742
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|11,00
|460.351.953
|% 8,16
|
|EREGL
|16,17
|402.047.975
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,44
|249.223.370
|% 0,13
|
|JANTS
|847,50
|228.098.322
|% -0,29
|
|RTALB
|31,40
|186.451.138
|% 5,37
|
|ITTFH
|2,87
|180.185.466
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,93
|92.522.879
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,30
|154.790.767
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,90
|171.619.441
|% 4,84
|
|BJKAS
|11,00
|460.351.953
|% 8,16
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1402
|8,1478
|% 0,19
|
|Euro
|9,6833
|9,6956
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1369
|11,1928
|% -0,04
|
|Frank
|8,7604
|8,8131
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,11
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,99
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|-0,47
|