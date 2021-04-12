***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2021 09:11
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926502
BIST
11:301.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:308,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:309,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:30458,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 458,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PENGD
|4,51
|77.089.189
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|412.575
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|538.524
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.032.237
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.439.862
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,09
|34.804.901
|% -9,23
|
|FENER
|30,46
|206.077.230
|% -9,02
|
|NTGAZ
|16,16
|647.524.829
|% -2,24
|
|BJKAS
|12,29
|365.811.831
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|330.688.728
|% 0,06
|
|PETKM
|6,09
|271.611.402
|% 1,33
|
|VESBE
|57,20
|233.324.924
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|149.115.028
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|143.959.639
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.609.554
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.136.970
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|56.087.111
|% -2,63
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1946
|8,1989
|% 0,54
|
|Euro
|9,7387
|9,7476
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2378
|11,2941
|% 0,86
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1801
|2,1911
|% 0,56
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,17
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 05 kaybederek (% -0.84 ) 1, 420
-
11:43
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PENGD, QUAGR
-
11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, NTGAZ
-
11:43XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 5, 154.00 milyon TL de
-
11:43EDIP
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 880 adet işlem