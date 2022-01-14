***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.01.2022 14:51
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sedat Özyurt tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994101
BIST
14:392.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -8,10
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:3913,5445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0375
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:3915,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0697
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:39791,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,13
|Açılış
|: 791,20
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler14:39
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.443.929
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|ERCB
|55,15
|17.150.950
|% -5,89
|
|DOBUR
|106,50
|9.277.104
|% -5,75
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,38
|2.939.451.086
|% -1,39
|
|KRDMD
|13,47
|2.579.387.138
|% 0,90
|
|EREGL
|31,32
|949.734.350
|% -0,95
|
|SISE
|15,06
|939.351.894
|% 0,07
|
|KOZAL
|129,10
|762.303.811
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,41
|633.963.063
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,47
|2.579.387.138
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,78
|606.617.031
|% -0,79
|
|THYAO
|28,38
|2.939.451.086
|% -1,39
|
|TSKB
|1,55
|102.900.377
|% -0,64
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5310
|13,5445
|% -0,28
|
|Euro
|15,4921
|15,5119
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,4865
|18,5792
|% -0,34
|
|Frank
|14,7632
|14,8522
|% -0,51
|
|Riyal
|3,5900
|3,6080
|% -0,49
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,21
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-24,09
|
|Yarım
|2.531
|2.598
|-11,65
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|1,16
|
Seans Raporu
14:39
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BRMEN, AYEN, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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