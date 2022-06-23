***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 10:12
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Çemrek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038841
BIST
10:082.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,90
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.575
10:0817,3651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
10:0818,3280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
10:081.023,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.023,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|GESAN
|35,84
|23.662.539
|% 6,35
|
|MERIT
|32,38
|2.730.451
|% 5,20
|
|MAKIM
|13,52
|58.395.777
|% 5,05
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,20
|190.342.763
|% 0,29
|
|EREGL
|28,24
|71.361.437
|% 0,14
|
|SASA
|45,44
|68.577.890
|% 0,75
|
|GARAN
|15,67
|62.502.346
|% 0,45
|
|YKBNK
|4,93
|61.665.680
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|34.241.945
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,93
|61.665.680
|% 0,20
|
|ODAS
|3,17
|32.730.223
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,04
|23.555.188
|% 0,50
|
|TSKB
|2,26
|12.576.055
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3542
|17,3705
|% 0,18
|
|Euro
|18,3017
|18,3215
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,1865
|21,2928
|% 0,04
|
|Frank
|17,9846
|18,0929
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6114
|4,6345
|% 0,19
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.793
|6.893
|-25,00
|
|Yarım
|3.335
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-6,00
|
Seans Raporu
10:06
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10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 95 artarak (% 0.10 ) 2, 824
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10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MZHLD, SNKRN
-
10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ATSYH, ARTI
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR