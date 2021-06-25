***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi--Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda bulunan kararı almışlardır.2021 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944220BIST