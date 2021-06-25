***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.06.2021 17:20
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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--
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda bulunan kararı almışlardır.
2021 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944220
BIST
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|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
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|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
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|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
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|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
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|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
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|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
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|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
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|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
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|CEOEM
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|33.556.894
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|SAMAT
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|THYAO
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
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|IHGZT
|1,00
|128.008.817
|% -1,96
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|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
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|HALKB
|5,08
|238.258.363
|% -3,05
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7522
|8,7591
|% 0,58
|
|Euro
|10,4536
|10,4639
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,1326
|12,1935
|% 0,35
|
|Frank
|9,5055
|9,5628
|% 0,60
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|Riyal
|2,3279
|2,3395
|% 0,54
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,60
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
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|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,40
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