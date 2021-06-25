***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Bilgilendirme Politikası'nın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almışlardır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'inin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan "Bilgilendirme Politikası" nın ekteki şekliyle kabulüne,Toplantıya Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944213BIST