***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 0 21.248.547Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-100.358 -100.358 0 -100.358Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.300.000 104.180 967.908 -2.372.088 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.651 6.049.326 6.077.977 0 6.077.977Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-701.705 -701.705 0 -701.705Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 0 26.524.461Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 0 26.524.461Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler3.700.000 328.140 2.021.186 -6.049.326 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-221.663 -5.568.279 -5.789.942 0 -5.789.942Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-1.300.000 1.300.000 0 1.300.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.580.999 5.234.254Dönem Karı (Zararı)-5.568.279 6.049.326Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.568.279 6.049.326Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.799.819 5.244.156Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 3.058.620 2.329.084Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler241.440 -181.387Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-21 241.440 518.612Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -699.999Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.047.971 270.519Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 889.269 270.519Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler158.702Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.148.006 1.211.765Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -16.871Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 5.194.768 1.270.610Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-46.762 -41.974Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.463.856 1.614.175Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.232.362 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.232.362İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.941.499 -3.932.177Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.324.481 -3.948.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.324.481 -3.948.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.432.725 2.022.611İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.432.725 2.022.611Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.243.599 -4.780.699Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler768.981 1.317.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)768.981 1.317.380Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-358.637 1.457.255İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-358.637 1.457.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.709.959 7.361.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-812.795 -111.807Vergi İadeleri (Ödemeleri)-268.896 -1.860.907Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)210.651 -154.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.784.329 -7.111.475Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.635.567 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 3.635.567Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.419.896 -7.111.475Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.409.239 -7.012.544Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.657 -98.931Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.173.253 1.409.449Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.532.448 5.067.070Kredilerden Nakit Girişleri32.532.448 5.067.070Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.864.427 -1.741.047Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.864.427 -1.741.047Ödenen Temettüler-1.300.000 -701.705Ödenen Faiz-5.194.768 -1.231.740Alınan Faiz16.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)807.925 -467.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)807.925 -467.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.086.650 1.554.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.894.575 1.086.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.894.575 1.086.650Ticari Alacaklar4 10.813.972 12.379.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.813.972 12.379.893Diğer Alacaklar10 391.305 29.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar391.305 29.198Stoklar6 12.715.440 11.471.841Peşin Ödenmiş Giderler7 351.638 344.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler351.638 344.676Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 224.543 44.353Diğer Dönen Varlıklar9 1.288.211 468.985İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.288.211 468.985ARA TOPLAM27.679.684 25.825.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.679.684 25.825.596DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 16.071 16.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.071 16.071Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.645.000 8.645.000Maddi Duran Varlıklar12 6.414.727 19.665.823Kullanım Hakkı Varlıkları14 26.719.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 88.915 128.443Peşin Ödenmiş Giderler7 1.552.487 308.057İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.552.487 308.057Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.110.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.547.534 28.763.394TOPLAM VARLIKLAR72.227.218 54.588.990KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 16.489.973 7.802.409İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.489.973 7.802.409Banka Kredileri11.694.797 5.690.341Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.676.250 2.034.974Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 118.926 77.094Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.000.393 2.095.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.000.393 2.095.561Banka Kredileri3.000.393 2.095.561Ticari Borçlar4 6.570.095 4.963.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.570.095 4.963.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.559.796 1.139.796Diğer Borçlar933.994İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 933.994Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 302.232 146.872İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)302.232 146.872Kısa Vadeli Karşılıklar158.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 158.702ARA TOPLAM28.081.191 17.082.551TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.081.191 17.082.551UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 23.686.865 10.068.135İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 23.686.865 10.068.135Banka Kredileri5 6.133.063 2.410.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 17.553.802 7.657.531Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.024.643 663.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.024.643 663.985Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 249.858Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.711.508 10.981.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.792.699 28.064.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.434.519 26.524.461Ödenmiş Sermaye18 21.000.000 17.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.963.630 2.185.293Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.502.828 2.502.828Diğer Kazançlar (Kayıplar)-539.198 -317.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.097.982 769.842Yasal Yedekler1.097.982 769.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları941.186 220.000Net Dönem Karı veya Zararı-5.568.279 6.049.326TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.434.519 26.524.461TOPLAM KAYNAKLAR72.227.218 54.588.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 59.634.062 59.305.923Satışların Maliyeti20 -44.311.182 -35.982.607TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.322.880 23.323.316BRÜT KAR (ZARAR)15.322.880 23.323.316Genel Yönetim Giderleri20 -6.825.500 -6.956.053Pazarlama Giderleri20 -10.445.571 -8.363.802Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.253.782 -493.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.638.437 2.298.158Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.610.025 -1.126.139ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.173.561 8.681.597Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.232.362 699.999TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22 -121.000 -64.442FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.062.199 9.317.154Finansman Gelirleri23 2.649.819 2.830.657Finansman Giderleri23 -8.619.755 -4.484.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.032.135 7.663.501Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.463.856 -1.614.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.655.270Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.463.856 41.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.568.279 6.049.326DÖNEM KARI (ZARARI)-5.568.279 6.049.326Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.568.279 6.049.326Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-221.663 28.651Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -284.184 35.814Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.521 -7.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.521 -7.163Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-221.663 28.651TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.789.942 6.077.977Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.789.942 6.077.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823652BIST