***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 0 26.524.461Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler3.700.000 328.140 2.021.186 -6.049.326 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-221.663 -5.568.279 -5.789.942 0 -5.789.942Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519Transferler-5.568.279 5.568.279Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)253.090 893.925 1.147.015 0 1.147.015Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 0 20.581.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.925.057 -2.580.999Dönem Karı (Zararı)893.925 -5.568.279Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)893.925 -5.568.279Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.922.668 5.799.819Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.176.837 3.058.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.400.144 241.440Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-21 54.856 241.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -1.455.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.126.800 1.047.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.073.020 889.269Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler53.780 158.702Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.788.562 5.148.006Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.929.934 5.194.768Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-141.372 -46.762Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler268.218 -1.463.856Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.605 -2.232.362Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -37.605 -2.232.362İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.280.870 -1.941.499Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.210.019 1.324.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.210.019 1.324.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler894.449 -2.432.725İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)894.449 -2.432.725Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.618.707 -1.243.599Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.962.375 768.981İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.962.375 768.981Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler252.772 -358.637İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)252.772 -358.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.097.463 -1.709.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -523.720 -812.795Vergi İadeleri (Ödemeleri)-224.543 -268.896Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)575.857 210.651YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.748.856 -2.784.329Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.605 3.635.567Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 37.605 3.635.567Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.786.461 -6.419.896Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.786.461 -6.409.239Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -10.657Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.647.630 6.173.253Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.038.472 32.532.448Kredilerden Nakit Girişleri20.038.472 32.532.448Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.756.168 -19.864.427Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.756.168 -19.864.427Ödenen Temettüler0 -1.300.000Ödenen Faiz-6.929.934 -5.194.768YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)528.571 807.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)528.571 807.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.894.575 1.086.650DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.423.146 1.894.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.423.146 1.894.575Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4 13.969.135 10.813.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.969.135 10.813.972Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 755.662 391.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar755.662 391.305Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 14.334.147 12.715.440Peşin Ödenmiş Giderler7 1.324.258 1.904.125İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.324.258 1.904.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar224.543Diğer Dönen Varlıklar9 833.815 1.288.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarDURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 16.071 16.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.071 16.071Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.100.000 8.645.000Maddi Duran Varlıklar12 7.749.918 6.414.727Kullanım Hakkı Varlıkları14 30.877.534 26.719.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 46.616 88.915Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı25 778.892 1.110.383Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR49.569.031 42.995.047TOPLAM VARLIKLAR83.209.194 72.227.218KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.875.497 16.489.973İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 14.875.497 16.489.973Banka Kredileri7.372.198 11.694.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.463.145 4.676.250Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar40.154 118.926Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.321.848 3.000.393İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 8.321.848 3.000.393Banka Kredileri8.321.848 3.000.393Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar4 12.391.098 6.570.095İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.391.098 6.570.095Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.389.567 1.559.796Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 514.854 302.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)514.854 302.232Kısa Vadeli Karşılıklar16 167.482 158.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar167.482 158.702Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM37.660.346 28.081.191TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.660.346 28.081.191UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.709.734 23.686.865İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 23.709.734 23.686.865Banka Kredileri5.080.159 6.133.063Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.629.575 17.553.802Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.257.580 1.024.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.257.580 1.024.643Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.967.314 24.711.508TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.627.660 52.792.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.581.534 19.434.519Ödenmiş Sermaye18 21.000.000 21.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.216.720 1.963.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.502.828 2.502.828Diğer Kazançlar (Kayıplar)-286.108 -539.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.097.982 1.097.982Yasal Yedekler1.097.982 1.097.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.627.093 941.186Net Dönem Karı veya Zararı893.925 -5.568.279TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.581.534 19.434.519TOPLAM KAYNAKLAR83.209.194 72.227.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 87.489.511 59.634.062Satışların Maliyeti20 -56.821.375 -44.311.182TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.668.136 15.322.880Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)30.668.136 15.322.880Genel Yönetim Giderleri-8.544.765 -7.347.331Pazarlama Giderleri20 -12.256.225 -10.445.571Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.005.783 -1.253.782Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.004.730 2.160.268Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.030.874 -1.610.025ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.835.219 -3.173.561Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.492.605 2.232.362TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22 30.792 -121.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.358.616 -1.062.199Finansman Gelirleri23 2.640.500 2.649.819Finansman Giderleri23 -12.836.973 -8.619.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.162.143 -7.032.135Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-268.218 1.463.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -268.218 1.463.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)893.925 -5.568.279DÖNEM KARI (ZARARI)893.925 -5.568.279Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları893.925 -5.568.279Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar253.090 -221.663Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 316.363 -284.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-63.273 62.521Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-63.273 62.521Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)253.090 -221.663TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.147.015 -5.789.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.147.015 -5.789.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914259BIST