***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.568.279 5.568.279 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.737 -2.169.991 -2.136.254 0 -2.136.254Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -505.461 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -2.169.991 17.298.265 0 17.298.265Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 20.581.534 20.581.534Transferler893.925 -893.925Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)169.743 -975.016 -805.273 -805.273Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -116.365 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 -975.016 19.776.261 19.776.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI959.402 -3.764.128Dönem Karı (Zararı)-975.016 -2.169.991Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-975.016 -2.169.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.593.612 2.333.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.152.287 1.576.499Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4-21 67.525 2.969Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.525 2.969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.093.181 26.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.093.181 26.311Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.060.481 1.267.927Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.315 42.678Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 3.062.796 1.225.249Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler220.138 -540.348Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.620.430 -2.087.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.555.709 -647.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.555.709 -647.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -700.683 -732.714Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-343.165 1.172.545İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -343.165 1.172.545Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 209.980 -1.332.960İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)209.980 -1.332.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -230.853 -547.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-230.853 -547.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.998.166 -1.924.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -749.470 -166.436Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-289.294 -1.673.531YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-833.859 -4.071.243Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-833.859 -4.071.243Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -833.859 -4.071.243Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.938.318 7.576.746Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.880.647 22.011.678Kredilerden Nakit Girişleri5 20.880.647 22.011.678Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.756.169 -13.209.683Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -19.756.169 -13.209.683Ödenen Faiz23 -3.062.796 -1.225.249YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.812.775 -258.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.812.775 -258.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.423.146 1.894.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 610.371 1.635.950Sunum Para Birimi 9.199.279 4.628.796Genel Yönetim Giderleri20 -2.822.149 -2.293.715Pazarlama Giderleri20 -3.129.113 -2.494.697Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -240.688 -227.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 975.547 449.757Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.049.247 -370.838ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.933.629 -307.758Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.933.629 -307.758Finansman Gelirleri23 -9.515Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)169.743 33.737TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-805.273 -2.136.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-805.273 -2.136.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932505BIST