***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2020 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.7 - Şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2020 Tarihinde saat 11.00' de, Huzur Mh. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer - İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838751BIST