***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2020 18:14
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 16.04.2020
Genel Kurul Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2020 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
7 - Şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 2019.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
15.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve Yönetim Kurulunun görev dağılımı ile ilgili 28.05.2020 Tarih ve 2020/09 Sayılı kararı 03.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850544
BIST