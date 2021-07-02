***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.07.2021 17:01
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı saati düzeltilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.07.2021
Genel Kurul Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2 - 03 Ağustos 2021 günü saat 15:30'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. Maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8.maddesinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üye olarak tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacağından gündemin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek adayların tespiti
3 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ana Sözleşme Tadili 8.Madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 03.08.2021 tarihinde saat 14:00'de Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde, A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına,
Toplantıya katılan üyelerin OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945858
BIST