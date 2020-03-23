***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 17:37
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz'in 07-Nisan-2020 Salı günü saat 11:00'de Vadistanbul Ayazağa Mh. Cendere Cad. No:109/A, 34396 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılması öngörülen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20/03/2020 Tarihli yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831504
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1305
En Düşük
6,9716
18:05329,48
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 13,65
|Açılış
|: 329,48
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,92
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5591
|7,5970
|% -0,62
|
|Frank
|6,6735
|6,7137
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7459
|1,7547
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|56,58
|
|Altın Gr.
|328
|329
|12,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,97
|13,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,74
|2,75
|0,09
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,74
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