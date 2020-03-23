***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz'in 07-Nisan-2020 Salı günü saat 11:00'de Vadistanbul Ayazağa Mh. Cendere Cad. No:109/A, 34396 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılması öngörülen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20/03/2020 Tarihli yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831504BIST