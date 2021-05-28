***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 17:04
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 1 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Maslak Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938707
BIST
17:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:308,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0858
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:3010,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0730
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:30523,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 523,76
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AVHOL
|7,15
|5.831.868
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.933.319
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.062.825
|% 9,72
|
|SRVGY
|89,80
|31.156.401
|% 8,72
|
|KUTPO
|40,12
|74.482.657
|% -9,96
|
|GEDZA
|41,22
|64.175.212
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.134.982
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,95
|1.371.549.394
|% -0,13
|
|THYAO
|12,95
|988.205.410
|% -0,77
|
|EREGL
|19,17
|784.325.379
|% 1,64
|
|BIMAS
|63,50
|592.735.820
|% 5,05
|
|YKBNK
|2,15
|561.036.025
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|561.036.025
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|359.394.304
|% -0,53
|
|GARAN
|7,95
|1.371.549.394
|% -0,13
|
|TSKB
|1,32
|108.878.396
|% 0,00
|
|THYAO
|12,95
|988.205.410
|% -0,77
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5815
|8,5840
|% 1,01
|
|Euro
|10,4510
|10,4616
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,1065
|12,1672
|% 0,61
|
|Frank
|9,4957
|9,5529
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2815
|2,2929
|% 0,98
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,25
|
|Altın Gr.
|523
|524
|5,26
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|-0,11
|