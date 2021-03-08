***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 18:15
sına, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olmasına ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına
Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum, kuruluş ve merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline
karar verilmiştir.
Kamunun bilgisinine arz ederiz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni Kayıtlı Sermaye Tavanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916126
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,1840
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1828
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1775
En Düşük
8,8190
18:05417,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,11
|Açılış
|: 417,39
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7078
|7,7160
|% 2,44
|
|Euro
|9,1441
|9,1628
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,6401
|10,6934
|% 2,33
|
|Frank
|8,2236
|8,2731
|% 2,06
|
|Riyal
|2,0527
|2,0630
|% 2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-17,28
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,49
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|-0,70
|