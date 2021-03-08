***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









sına, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olmasına ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasınaSermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum, kuruluş ve merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmalinekarar verilmiştir.Kamunun bilgisinine arz ederiz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni Kayıtlı Sermaye Tavanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916126BIST