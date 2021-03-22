***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL( YüzmilyonTürkLirası)'naartırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin6., 7., 8., 9., 13., 15. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 23. ve 24. maddelerinineklenmesi konularında Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş verilmesi talebi ile 22.03.2021 tarihinde başvurudabulunulmuştur.Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919734BIST