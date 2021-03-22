***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 15:55
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL( YüzmilyonTürkLirası)'na
artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin
6., 7., 8., 9., 13., 15. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 23. ve 24. maddelerinin
eklenmesi konularında Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş verilmesi talebi ile 22.03.2021 tarihinde başvuruda
bulunulmuştur.
Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919734
BIST