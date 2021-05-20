***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2021 08:24
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi konularında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından değerlendirilmiş olup, ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul'ca uygun görülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936876
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BIST En Aktif Hisseler12:39
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|SONME
|35,14
|3.619.389
|% 9,95
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|AYEN
|6,01
|23.747.704
|% 9,67
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|SKTAS
|4,74
|16.841.345
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|ALMAD
|2,48
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|DIRIT
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|BJKAS
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|THYAO
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|PETKM
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|KOZAL
|129,40
|391.360.479
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|EREGL
|18,68
|372.897.935
|% -3,46
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|EKGYO
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|165.293.269
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|GARAN
|8,03
|621.477.679
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|YKBNK
|2,14
|160.504.909
|% -0,47
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|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
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|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
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|12:39
|Alış
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|Dolar
|8,3942
|8,3967
|% -0,19
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|Euro
|10,2408
|10,2481
|% 0,00
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|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% -0,36
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|Frank
|9,2610
|9,3168
|% -0,13
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|Riyal
|2,2293
|2,2405
|% -0,32
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|Alış
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|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,25
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|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
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|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
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|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
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|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
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|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
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|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
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