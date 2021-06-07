***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi konularında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş olup, ekteki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız."Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Ana Sözleşme 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940629BIST