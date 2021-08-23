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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2021 16:40



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili esas sözleşme değişikliği, 03.Ağustos.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak, 23.Ağustos.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Ana Sözleşme 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960034


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