***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.08.2021 16:40
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili esas sözleşme değişikliği, 03.Ağustos.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak, 23.Ağustos.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Ana Sözleşme 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960034
BIST
16:511.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
16:518,4674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:519,9355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:51491,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,01
|Açılış
|: 491,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BRYAT
|436,70
|207.935.272
|% 10,00
|
|ALCAR
|323,80
|85.213.974
|% 9,99
|
|BRLSM
|11,01
|576.028.173
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.619
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|155.353.488
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.172.152
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.706.673
|% -9,95
|
|DAGI
|3,89
|13.052.716
|% -4,89
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|1.177.845.633
|% 1,81
|
|SISE
|8,93
|703.358.127
|% 2,64
|
|THYAO
|12,50
|666.075.552
|% 1,96
|
|SASA
|28,18
|608.661.686
|% 1,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.028.173
|% 9,99
|
|GARAN
|9,54
|1.177.845.633
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,88
|151.779.641
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,59
|207.051.577
|% 1,97
|
|SISE
|8,93
|703.358.127
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|423.122.165
|% 2,33
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4626
|8,4652
|% -0,23
|
|Euro
|9,9232
|9,9390
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,5509
|11,6089
|% 0,24
|
|Frank
|9,2152
|9,2708
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% -0,30
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,01
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,79
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,14
|
|B. Petrol
|67,63
|67,63
|2,88
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 07 artarak (% 1.29 ) 1, 578
-
17:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SISE
-
17:03XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 10, 721.00 milyon TL de
-
17:02CMBTN
Yüzde 5.22 oranında artışla 221.90 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 743 adet işlem
-
17:01IHGZT
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 945, 458 adet işlem