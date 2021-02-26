***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.02.2021 15:29
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' nin, 26.02.2021 Tarih ve BİAŞ-2-813 Sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre, Şirketimiz payları (OZRDN) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913297
BIST
15:431.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,60
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:437,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0903
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:439,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:43419,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,74
|Açılış
|: 419,28
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.422
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|EGGUB
|222,40
|134.709.395
|% 8,86
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,50
|1.594.234.470
|% 0,82
|
|KOZAL
|128,50
|1.318.557.539
|% 0,23
|
|GARAN
|8,91
|1.093.737.541
|% -1,87
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SASA
|39,88
|778.263.463
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,25
|706.134.717
|% -2,60
|
|TSKB
|1,66
|382.320.706
|% -3,49
|
|KARSN
|3,94
|696.773.671
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.197.068
|% -3,68
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4378
|7,4430
|% 1,23
|
|Euro
|9,0143
|9,0198
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3072
|10,3589
|% 0,37
|
|Frank
|8,1397
|8,1887
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% 0,67
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-7,14
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|39,00
|
|Tam
|2.784
|2.855
|40,28
|
|Yarım
|1.346
|1.381
|19,49
|
|Çeyrek
|675
|690
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
|