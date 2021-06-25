***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar'ın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almışlardır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, N 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde ," Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar"ın ekteki şekliyle kabul edilmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944218BIST