***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 17:20
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar'ın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, N 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde ," Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar"ın ekteki şekliyle kabul edilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944218
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