***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 17:19
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim komitesi hakkında, aşağıdaki kararı almışlardır.
1- Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 11. maddesi gereğince, yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak Naci Tamer Özerden, Sedat Berber, Derya Nuray Şahin ve İlknur Taşkıran 'ın görev yapmasına,
Bu görevlendirme sonrasında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Derya Nuray Şahin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Naci Tamer Özerden ve Sedat Berber
Yatırımcı İlişkileri Personeli: İlknur Taşkıran' dan oluşmasına
2-Şirketimizde "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına
Başkanlığına Sayın Naci Tamer Özerden 'ın ve üyeliklere Sayın Sedat Berber ve Sayın Derya Nuray Şahin' in getirilmesine
Toplantıya katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944212
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|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
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|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
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|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
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|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
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|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
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|775.601.298
|% -2,26
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|GARAN
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|% -1,68
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|KRDMD
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|% 1,49
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,82
|
|Euro
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|% 0,78
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|Sterlin
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|Frank
|9,5384
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.782
|6,15
|
|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
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|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
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|Gümüş Gr.
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|7,37
|0,10
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|B. Petrol
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|76,12
|0,56
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