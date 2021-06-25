***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim komitesi hakkında, aşağıdaki kararı almışlardır.1- Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 11. maddesi gereğince, yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak Naci Tamer Özerden, Sedat Berber, Derya Nuray Şahin ve İlknur Taşkıran 'ın görev yapmasına,Bu görevlendirme sonrasında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nünYatırımcı İlişkileri Yöneticisi Derya Nuray Şahin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Naci Tamer Özerden ve Sedat BerberYatırımcı İlişkileri Personeli: İlknur Taşkıran' dan oluşmasına2-Şirketimizde "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineKurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasınaBaşkanlığına Sayın Naci Tamer Özerden 'ın ve üyeliklere Sayın Sedat Berber ve Sayın Derya Nuray Şahin' in getirilmesineToplantıya katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944212BIST