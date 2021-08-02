***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Yönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim komitesinin raporunda önerildiği üzere ekte kısa özgeçmişleri bulunan Sayın Güldem ATABAY ve Sayın Ersoy ÇOBAN , 03 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak oya sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız."htt