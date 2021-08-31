***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31.08.2021 tarihli toplantısındaGlobal 'yalıtım ve ambalaj sektörlerindeki' gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz, yurtdışı pazarlarda üretim, satış ve pazarlama alanlarında daha etkin olabilmek için sürekli alternatif olanakları, fırsatları araştırmakta ve değerlendirmektedir. Son yapılan sektör araştırmaları, eğilimleri, satış planlamaları ve ihracat potansiyelleri değerlendirilerek Almanya'da şirketimizin 100% kurucu ortağı olacağı bir şirket kurulması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961015BIST