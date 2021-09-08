***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 20:54
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz, 08.09.2021 Tarihinde,
1. Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bağır'ın tam ve tek başına sorumlu Genel Müdür olarak seçilmesine,
2. Bu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına, gerekli işlemlerin ifasına
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962915
BIST
18:051.434
En Yüksek
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|Açılış
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1.457
En Düşük
1.433
18:058,4795
En Yüksek
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|: 0,20%
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|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
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18:0510,0447
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
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|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
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|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
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|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4674
|8,4795
|% 0,20
|
|Euro
|10,0249
|10,0447
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 1,29
|
|Frank
|9,1426
|9,1976
|% 1,10
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|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 1,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|0,14
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,00
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|B. Petrol
|72,83
|72,83
|0,23
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Seans Raporu
18:05
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Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
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17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
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17:56ORCAY
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17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
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17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem