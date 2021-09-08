***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, 08.09.2021 Tarihinde,1. Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bağır'ın tam ve tek başına sorumlu Genel Müdür olarak seçilmesine,2. Bu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına, gerekli işlemlerin ifasınakatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962915BIST