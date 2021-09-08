***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından, 08.09.2021 Tarihinde,1- Şirketimiz iş ve işlemlerinin etkin ve sürekli bir şekilde icra edilebilmesi için bir İcra Kurulu oluşturulmasına2- Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen yönetim kurulu üyelerinden yönetim kurulu başkanı Naci Tamer Özerden'in İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bağır'ın İcra Kurulu Üyesi olarak seçilmelerinekatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962914BIST