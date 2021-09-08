***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 20:53
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 08.09.2021 Tarihinde,
1- Şirketimiz iş ve işlemlerinin etkin ve sürekli bir şekilde icra edilebilmesi için bir İcra Kurulu oluşturulmasına
2- Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen yönetim kurulu üyelerinden yönetim kurulu başkanı Naci Tamer Özerden'in İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bağır'ın İcra Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962914
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|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
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|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
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|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
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|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
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|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
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|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
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|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
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|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
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|MMCAS
|5,80
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|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
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|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
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|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
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|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
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|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
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|YKBNK
|2,56
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|GARAN
|9,56
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|KRDMD
|7,33
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|% 0,96
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|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
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|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
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|Dolar
|8,4423
|8,4441
|% 0,08
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|Euro
|9,9969
|10,0054
|% 0,12
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|Sterlin
|11,6603
|11,7188
|% 0,15
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|Frank
|9,1765
|9,2318
|% 0,10
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|Riyal
|2,2443
|2,2556
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|Alış
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|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,13
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|Altın Gr.
|488
|488
|1,12
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|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
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|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
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|Çeyrek
|778
|795
|0,42
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|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,13
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
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|71,87
|71,87
|0,42
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