***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 11:14
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 4674657.442 TRY 22,26 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 16325342.558 TRY 77,74 Yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
ERKAN CIVAK İmalat Müdürü Diğer Üretim Planlama Sorumlusu Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
SEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823226
BIST
14:01107.595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.601,00
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.542
14:016,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:016,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,9190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9361
En Düşük
6,8533
14:01323,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 7,24
|Açılış
|: 323,60
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,61
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|4,46
|19.297.782
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.386.856
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,18
|21.395.488
|% 12,61
|
|HUBVC
|29,14
|14.506.874
|% 11,56
|
|TIRE
|6,69
|40.577.533
|% 10,95
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|SNGYO
|1,20
|166.096
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|FENER
|11,59
|33.377.887
|% -2,11
|
|VERUS
|19,47
|3.010.281
|% -1,67
|
|THYAO
|11,89
|654.065.088
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,38
|205.058.813
|% 3,93
|
|ODAS
|2,02
|141.182.205
|% 3,06
|
|EKGYO
|1,42
|107.981.412
|% 2,16
|
|ADESE
|1,48
|103.676.262
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,38
|205.058.813
|% 3,93
|
|EKGYO
|1,42
|107.981.412
|% 2,16
|
|ADESE
|1,48
|103.676.262
|% 7,25
|
|ODAS
|2,02
|141.182.205
|% 3,06
|
|CEMAS
|1,21
|68.152.069
|% 4,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9653
|8,0052
|% -0,01
|
|Frank
|6,4779
|6,5170
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,71
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,67
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.131
|2.185
|24,56
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|11,88
|
|Çeyrek
|517
|528
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|1,03
|