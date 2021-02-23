***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2021 17:45
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
SEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911891
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
18:05410,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,82
|Açılış
|: 410,05
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0687
|7,0719
|% 0,72
|
|Euro
|8,5965
|8,6042
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,9362
|9,9860
|% 1,00
|
|Frank
|7,8158
|7,8628
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8780
|1,8874
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,84
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|-0,30
|