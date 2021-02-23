***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü YokturİSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü YokturSEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü YokturMEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911891BIST