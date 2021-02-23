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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2021 17:45



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
SEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911891


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Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,51 27,54 -0,76  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,11  
B. Petrol 64,06 64,06 -0,30  
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