***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı 11.13 A VE B Bağımsız Üye DeğilNACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Vekili 41.19 A VE B Bağımsız Üye DeğilCANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0.02 B Bağımsız Üye DeğilEBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0.02 B Bağımsız Üye DeğilSEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Satış Müdürü Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914258BIST