***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2021 20:42
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı 11.13 A VE B Bağımsız Üye Değil
NACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Vekili 41.19 A VE B Bağımsız Üye Değil
CANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0.02 B Bağımsız Üye Değil
EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0.02 B Bağımsız Üye Değil
SEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Satış Müdürü Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914258
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.527
En Düşük
1.491
18:057,2933
En Yüksek
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|: -1,77%
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|Açılış
|: 7,2400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7906
En Yüksek
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|: -1,99%
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|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,56
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|| -7,74
|Açılış
|: 404,56
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2870
|7,2933
|% -1,77
|
|Euro
|8,7713
|8,7906
|% -1,99
|
|Sterlin
|10,1063
|10,1569
|% -1,99
|
|Frank
|7,9296
|7,9774
|% -2,46
|
|Riyal
|1,9356
|1,9453
|% -1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,56
|