***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2021 14:46
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı -- 11.13 A VE B Bağımsız Üye Değil
NACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 41.19 A VE B Bağımsız Üye Değil
CANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -- 0.02 B Bağımsız Üye Değil
EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil
SEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Değil Satış Müdürü Gıda Maddeleri Ticareti 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942375
BIST
17:301.435
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|Açılış
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En Düşük
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17:3010,3608
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 511,47
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513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PENTA
|35,20
|73.695.534
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.964.563
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.512.133
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.127.975
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.077
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,40
|1.289.958.705
|% -0,62
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|686.135.890
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.771.817
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.459.979
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5396
|% -0,21
|
|Euro
|10,3544
|10,3608
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0733
|% -0,03
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,21
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,29
|74,29
|0,30
|
Seans Raporu
17:30
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17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
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17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
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17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem
-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem