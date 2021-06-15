***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı -- 11.13 A VE B Bağımsız Üye DeğilNACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 41.19 A VE B Bağımsız Üye DeğilCANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -- 0.02 B Bağımsız Üye DeğilEBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye DeğilSEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Değil Satış Müdürü Gıda Maddeleri Ticareti 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942375BIST