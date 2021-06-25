***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDerya Nuray Şahin Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 08.03.2006 02122892220 deryasahin@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210674İlknur Taşkıran Muhasebe ve Finans Uzman 10.10.2006 02122892220 ilknurkor@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213059Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 18.02.2015 Türkiye Borsa İstanbul Alt PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı -- 11.13 A VE B Bağımsız Üye DeğilNACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 41.19 A VE B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -- 0.02 B Bağımsız Üye DeğilEBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye DeğilSEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Değil Satış Müdürü Gıda Maddeleri Ticareti 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü YokturİSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü YokturSEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü YokturMEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - YokturİLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944219BIST