***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 17:20
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Derya Nuray Şahin Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 08.03.2006 02122892220 deryasahin@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210674
İlknur Taşkıran Muhasebe ve Finans Uzman 10.10.2006 02122892220 ilknurkor@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213059
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.02.2015 Türkiye Borsa İstanbul Alt Pazar
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı -- 11.13 A VE B Bağımsız Üye Değil
NACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 41.19 A VE B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
CANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -- 0.02 B Bağımsız Üye Değil
EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil
SEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Değil Satış Müdürü Gıda Maddeleri Ticareti 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
SEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944219
BIST