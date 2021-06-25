Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2021 17:20



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Derya Nuray Şahin Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 08.03.2006 02122892220 deryasahin@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210674
İlknur Taşkıran Muhasebe ve Finans Uzman 10.10.2006 02122892220 ilknurkor@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213059

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.02.2015 Türkiye Borsa İstanbul Alt Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı -- 11.13 A VE B Bağımsız Üye Değil
NACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 41.19 A VE B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
CANAN ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -- 0.02 B Bağımsız Üye Değil
EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil
SEDAT BERBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2020 İcrada Görevli Değil Satış Müdürü Gıda Maddeleri Ticareti 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
SEDA ÖZER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Diğer İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944219


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -1,34% |  -18,93
Açılış :  1.414  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.415 En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 4,18 39.216.415 % 10,00  
ALKA 16,50 4.988.869 % 10,00  
CMBTN 240,30 25.635.227 % 9,98  
TKURU 224,00 9.165.763 % 9,97  
NIBAS 13,12 6.739.557 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7486 8,7801 % 0,82  
Euro 10,4465 10,4867 % 0,78  
Sterlin 12,1536 12,2146 % 0,53  
Frank 9,5384 9,5958 % 0,95  
Riyal 2,3340 2,3457 % 0,81  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 6,15  
Altın Gr. 502 503 5,50  
Cumhuriyet 3.315 3.365 13,00  
Tam 3.300 3.385 13,68  
Yarım 1.595 1.637 6,62  
Çeyrek 800 819 3,31  
Gümüş.Ons 26,09 26,13 0,18  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,10  
B. Petrol 76,12 76,12 0,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru