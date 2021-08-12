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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.08.2021 00:46



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Ambalaj ve İzolasyon Malzemesi İmlatı


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR İHRACAT DİREKTÖRÜ Yönetici - Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957474


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.150.128 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
KARYE 13,06 93.596.680 % 9,93  
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Frank 9,3230 9,3791 % 0,58  
Riyal 2,2939 2,3054 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 0,06  
Altın Gr. 486 486 8,79  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,52 23,56 0,20  
Gümüş Gr. 6,52 6,54 0,00  
B. Petrol 71,65 71,65 0,07  
Seans Raporu 18:05
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