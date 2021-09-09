***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2021 08:58
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür -İHRACAT DİREKTÖRÜ Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962926
BIST
14:541.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.445
En Düşük
1.428
14:548,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:5410,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:54489,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,60
|Açılış
|: 489,35
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ORCAY
|14,33
|158.791.718
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.859.391
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.620.687
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.183.231
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.766.191
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|24.977.445
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.083.317.779
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|527.622.905
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,32
|365.404.080
|% 0,83
|
|THYAO
|12,46
|362.642.520
|% 0,32
|
|HALKB
|4,77
|306.815.630
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,54
|527.622.905
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.083.317.779
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|306.815.630
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.199.786
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,59
|30.411.153
|% -3,28
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4530
|8,4573
|% -0,06
|
|Euro
|10,0207
|10,0270
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6578
|11,7162
|% 0,36
|
|Frank
|9,1776
|9,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% -0,09
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
14:54
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15:08VBTYZ
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Yüzde 9.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 735 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, FROTO, AKBNK
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 01 artarak (% 0.56 ) 1, 267
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15:06
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