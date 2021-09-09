Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2021 08:58



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür -İHRACAT DİREKTÖRÜ Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962926


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:541.444
Değişim :  0,73% |  10,47
Açılış :  1.431  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 14,33 158.791.718 % 9,98  
YEOTK 32,20 72.859.391 % 9,97  
KTSKR 87,35 42.620.687 % 9,94  
OYLUM 5,54 31.183.231 % 9,92  
PENTA 101,00 9.766.191 % 9,90  
daha fazla
14:54 Alış Satış %  
Dolar 8,4530 8,4573 % -0,06  
Euro 10,0207 10,0270 % 0,10  
Sterlin 11,6578 11,7162 % 0,36  
Frank 9,1776 9,2329 % 0,45  
Riyal 2,2468 2,2581 % -0,09  
daha fazla
14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 8,04  
Altın Gr. 489 489 2,60  
Cumhuriyet 3.240 3.289 20,00  
Tam 3.225 3.306 19,53  
Yarım 1.559 1.599 9,44  
Çeyrek 782 800 4,72  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,29  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,08  
B. Petrol 73,10 73,10 0,50  
Seans Raporu 14:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru