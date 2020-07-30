***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.07.2020 00:03
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
2020/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864050
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0057
En Düşük
6,9617
18:058,2325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2611
En Düşük
8,2003
18:05442,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,68
|Açılış
|: 442,49
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
444,38
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0518
|9,0972
|% 1,29
|
|Frank
|7,6258
|7,6718
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8573
|1,8667
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-0,66
|
|Altın Gr.
|442
|442
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.943
|47,70
|
|Tam
|2.989
|3.034
|55,80
|
|Yarım
|1.451
|1.476
|22,80
|
|Çeyrek
|728
|740
|12,80
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|
|B. Petrol
|44,10
|44,10
|-0,03
|
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